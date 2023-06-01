FAカップ準決勝が25日に行われ、マンチェスター・シティとサウサンプトンが対戦した。プレミアリーグで首位奪還を果たすなど絶好調のマンチェスター・シティは今季2冠目を狙うFAカップでのファイナル進出へアーセナルを撃破した曲者のチャンピオンシップ（イングランド2部）勢と対戦。この試合ではアーリング・ハーランドやジェレミー・ドクといった一部主力がベンチスタートとなり、最前線にオマル・マルムーシュが入った。