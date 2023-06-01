ゴールを割られた。FC町田ゼルビアは現地４月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝戦でアル・アハリ・サウジとサウジアラビアのジッダで対戦している。90分を終えて０−０。試合は延長戦に突入したなか、町田は96分に失点する。 左サイドでリャド・マハレズのクロスを許すと、ファーサイドでフランク・ケシエを経由し、最後はフェラス・アルブリカンに押し込まれた。ビハインドの町田は懸命な