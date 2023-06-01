消防によりますと、26日午前0時半すぎ、鹿児島市石谷町の住宅で「カーポートの車から煙が出ている」と、住人の男性から消防に通報がありました。 車の内部から煙が出ていて、発生から2時間半ほど経った今も消火活動が続いているということです。けが人などはいませんでした。 現場は南九州西回り自動車道・松元インターチェンジから南東に300メートル離れた住宅地です。 ・ ・ ・