[4.25 ベルギー・リーグPO2第5節 ゲンク 1-1 S・リエージュ]ゲンクは25日、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)出場権を争うベルギー・リーグプレーオフ2第5節でスタンダール・リエージュと対戦して1-1で引き分けた。FW伊東純也はフル出場し、先制点をアシストした。伊東は開始40秒で最終ラインの背後を取ってゴール前にクロスを送るも、FWアーロン・ビブのヘディングシュートはクロスバーに嫌われた。続く前半3分には中