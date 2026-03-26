[4.25 FA杯準決勝 マンチェスター・C 2-1 サウサンプトン23]FAカップは25日に準決勝1日目を開催した。マンチェスター・シティはサウサンプトン(英2部相当)に2-1の逆転勝利を収めて4年連続の決勝進出を果たした。サウサンプトンのMF松木玖生は左サイドバックとして途中出場し、MFサビーニョに対応する役割を担いながら先制点をアシストした。ウェンブリー開催の準決勝。前半はシュートシーンがなかったサウサンプトン。ただ後半