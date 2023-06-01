[4.25 オランダ・エールディビジ第31節](デ・フロルーシュ・フェステ)※28:00開始<出場メンバー>[トゥエンテ]先発GK 1 ラース・ウンナーシュタルDF 23 S. LemkinDF 28 B. van RooijDF 39 M. RotsDF 43 R. NijstadMF 6 R. ZerroukiMF 11 D. RotsMF 14 K. HlynssonMF 20 T. van den BeltMF 27 S. ØrjasæterFW 10 サム・ランメルス控えGK 21 S. KarssiesGK 22 プジェミスワフ ティトンDF 3 R. PröpperDF 12 Guil