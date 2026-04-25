フランスのインテリアブランド「リーン・ロゼ（Ligne Roset）」が、「ケイコ ニシヤマ（KEIKO NISHIYAMA）」とコラボレーションしたスペシャルファブリックのソファコレクションを発売した。2027年3月31日までの期間、リーン・ロゼの各店舗と公式オンラインショップ、リーン・ロゼオフィシャルパートナーショップ、リーン・ロゼ取扱店で販売している。また、4月29日から6月2日まではジェイアール名古屋タカシマヤ、7月1日から14