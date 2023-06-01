現地４月25日に開催されたFAカップの準決勝で、松木玖生が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンがプレミアリーグ首位のマンチェスター・シティと聖地ウェンブリーで対戦した。松木がベンチスタートとなったサウサンプトンは序盤から押し込まれる時間が続く。それでも12分、アザズのラストパスに抜け出したシエンツァが右足のシュートを流し込む。しかしオフサイドの判定で得点は認められなかった。