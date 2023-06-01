◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）決勝町田―アルアハリ（２５日、キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）サウジアラビア・ジッダで開催されているＡＣＬＥの決勝で、初出場の町田はアルアハリ（サウジアラビア）に０―０のまま後半を終えた。延長戦に入る。シャバブ・アルアハリ（ＵＡＥ）との準決勝から中３日。黒田剛監督は準決勝と同じ先発で運命の一戦に臨んだ。地元チームが相手なこと