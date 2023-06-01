ワールドシリーズの”大谷斬り”で脚光を浴びたブルージェイズのトレイ・イエサベージ投手が、２８日（同２９日）、本拠でのレッドソックス戦で、今季初登板することになった。２５日（同２６日）に、シュナイダー監督が明かした。昨年シングルＡから超スピード出世。９月にメジャー昇格し、ポストシーズン３戦３勝の衝撃パフォーマンスで注目を浴びた２２歳右腕は、春季キャンプは右肩インピンジメントで出遅れ、開幕をＩＬ入り