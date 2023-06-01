セリエA 25/26の第34節 ボローニャとローマの試合が、4月26日01:00にレナート・ダッラーラにて行われた。 ボローニャはジョナサン・ロウ（FW）、サンティアゴ・カストロ（FW）、リッカルド・オルソリーニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、ニール・エルアイナウイ（MF）、マティアス・スーレ（FW