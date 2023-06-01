FC町田ゼルビアは現地４月25日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝で、アル・アハリ・サウジとサウジアラビアのキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで対戦している。前半から相手がペースを握る展開で、町田は苦しい時間を過ごすなか、68分に数的優位になる。 FWテテ・イェンギとDFザカリア・ハウサウィが激しくデュエル。直後に２人はやり合うと、ハウサウィがイェンギに強烈な頭突き