アル・アハリのハウサウィが一発退場にAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の決勝戦が現地時間4月25日に行われ、FC町田ゼルビアとアル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）が対戦。後半23分にアル・アハリのDFザカリア・ハウサウィが一発退場となり、両チームの選手が乱れる一触即発の事態が起きた。試合は0-0で迎えた後半23分、町田のFWテテ・イェンギとハウサウィがボールを奪い合ったところでヒートアップ。イェンギが