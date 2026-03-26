[4.25 プレミアリーグ第34節 リバプール 3-1 クリスタル・パレス]プレミアリーグは25日に第34節を行った。MF遠藤航が所属するリバプールとMF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの対戦は、リバプールが3-1で勝利。遠藤は負傷でメンバー外となり、鎌田はフル出場した。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権争いのなかで3連勝を狙うリバプールは、序盤からチャンスを作る。前半35分にはMFアレクシス・マック・アリスターの