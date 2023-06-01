[4.25 オランダ・エールディビジ第31節](ラット・フェルレフ・スタディオン)※27:00開始<出場メンバー>[NACブレダ]先発GK 99 D. BielicaDF 3 デニス・オドイDF 4 B. KemperDF 8 クリント・リーマンスDF 20 F. Oldrup JensenMF 7 チャールズ=アンドレアス ブリムMF 10 M. NassohMF 11 R. PaulaMF 14 カマル ソワーMF 16 M. BalardFW 9 M. Soumano控えGK 1 R. KortsmitGK 31 コスタス・ランプローDF 15 エネス・マフトヴィック