[4.25 エールディビジ第31節 フェイエノールト 3-1 フローニンゲン]オランダ・エールディビジは25日に第31節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはフローニンゲンに3-1で勝利。上田はフル出場で2ゴールを記録し、先発出場の渡辺は後半29分までプレーした。試合は前半11分にDFジョーダン・ボスのゴールで先制。21分には獲得したPKを上田が決め切り、自身リーグ戦24得点目で2-0とした。後半23分、上田が