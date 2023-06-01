マドリード・オープン 大会期間：2026年4月22日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[カミラ ウゴ カラベリ] 1 - 2 [ファビオ コボリ] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第5日がスペイン マドリードで行われ、男子シングルス2回戦で、カミラ ウゴ カラベリと第10シードのファビオ コボリが対戦した