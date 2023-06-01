◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権第2日（2026年4月24日米テキサス州メモリアルパーク・コース（6811ヤード、パー72））馬場咲希が“バースデー前祝い”の予選通過を決めた。17番で尾根越えの長いパーパットを沈めると最終18番をバーディーで締め、ガッツポーズ。「（17番は）まさか入るとは思わなかった。寄せてボギーでもいいよ、と話していた。18番はその流れでバーディーが取れた」と笑顔がはじけた。米国時間