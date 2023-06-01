ラ・リーガ第32節が25日に行われ、ヘタフェとバルセロナが対戦した。現在リーグ首位を快走するバルセロナは前節、セルタとのホームゲームを1−0で競り勝って8連勝を達成。また、前日にベティス戦を戦った2位のレアル・マドリードがドローに終わったことで、勝てば勝ち点差を「11」に広げられる状況で6位のヘタフェとのアウェイゲームに臨んだ。この試合では今季終了のケガが発表されたラミン・ヤマルの代役にルーニー・バルジ