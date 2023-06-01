「ドジャース４−６カブス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースが逆転負けでナ・リーグ西地区首位から陥落。敗戦を見届けた大谷翔平投手（３１）は重い足取りでベンチ裏に消えた。自身は今季初の１試合３三振で同初の３戦連続無安打。五回に四球を選び、１２打席ぶりに出塁したが、見せ場をつくれず、満員５万３７３３人が埋めた本拠地がため息に包まれた。本塁打は１２日のレンジャーズ戦での５号を最後に１０戦５１打席