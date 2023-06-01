＜シェブロン選手権3日日◇25日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞メジャー今季初戦は第3ラウンドが進行中。メジャー4度目にして初めて予選通過を決めた原英莉花は、日本時間午前1時5分にティオフ。1番パー5をパーで滑り出した。【写真】ゴルフ場に現れた、癒やしのゲストラフからの3打目はピン右3メートルほどにオン。バーティパットは惜しくも決まらなかった。トータル2アンダー・22位から浮上を狙う