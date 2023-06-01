ミャンマーで軍が主導する新政権の大統領に就任したミン・アウン・フライン氏は、中国の王毅外相と会談し、両国関係を強化していくことを確認しました。ミャンマーの首都ネピドーを訪問した中国の王毅外相は25日、ミャンマー軍主導の新政権の大統領に就任したミン・アウン・フライン氏と会談しました。ミャンマー国営メディアによると、ミン・アウン・フライン氏は、新政権の発足にあたり中国の習近平国家主席から祝電が送られたこ