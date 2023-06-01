【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２５日、自身のＳＮＳへの投稿で、戦闘終結に向けたイランとの協議参加を予定していたスティーブン・ウィトコフ中東担当特使らのパキスタン派遣を中止したと正式に発表した。投稿では、パキスタンへの長い移動時間が「無駄」で、余計な作業が多すぎると不満を述べた。さらに、イラン指導部での激しい内部対立が続いており、「誰が責任者なのか彼らを含めてわからない」と指摘し
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