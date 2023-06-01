アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、トランプ大統領がアメリカ政府代表団の仲介国パキスタンへの派遣を直前で中止したことを明らかにしたと報じられました。FOXニュースは25日、トランプ大統領が取材に対し、「何の成果もない話し合いをするために現地へ行くことはない」と述べ、イランとの協議に向けたアメリカ政府代表団の仲介国パキスタンへの派遣を中止したことを明らかにしたと報じました。ホワイトハウスは、