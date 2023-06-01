女子シングルス準々決勝でプレーする山口茜＝3月、バーミンガム（ゲッティ＝共同）世界バドミントン連盟（BWF）は25日、デンマークのホアセンスで開いた総会で、現行の21点3ゲーム制から15点3ゲーム制への移行を承認したと発表した。来年1月4日から実施する。試合時間短縮による観客、放送向けの競技の魅力向上や選手の負担軽減が主な狙い。BWFは一部の国際大会で試験導入するなど、検証を重ねてきた。（共同）