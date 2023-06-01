【ラ・リーガ第32節】(コリセウム・アルフォンソ・ペレス)ヘタフェ 0-2(前半0-1)バルセロナ<得点者>[バ]フェルミン・ロペス(45分)、マーカス・ラッシュフォード(74分)<警告>[ヘ]ジェネ(63分)、マリオ・マルティン(87分)[バ]ジュール・クンデ(20分)、ガビ(39分)観衆:9,487人