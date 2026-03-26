日本代表FW上田綺世が2ゴール目を決めた。25日のオランダ・エールディビジ第31節・フローニンゲン戦で先発した上田は、前半22分に続いて後半23分に自身2点目を沈めた。1-0で迎えた前半22分にPKでチーム2点目を挙げた上田は、後半23分にもゴール。PA手前で縦パスを受けると、即座に反転し、すばやく右足シュートを放つ。すべての動作をスムーズに行ったことで相手GKは微動だにできず。静かにチーム3点目を挙げた。上田は前節