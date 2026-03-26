[4.25 ブンデスリーガ第31節 ボルフスブルク 0-0 ボルシアMG]ボルシアMGのDF高井幸大が25日のブンデスリーガ第31節・ボルフスブルク戦で後半アディショナルタイムから出場するも、直後に乱闘騒ぎの仲裁に入る思わぬ役割を務めた。負傷に悩まされてきた高井は前々節にベンチメンバーに戻ると、今月19日に行われ前節のマインツ戦で後半42分から出場し、2月22日のリーグ戦以来となる復帰を果たしたばかり。今節もベンチスタートと