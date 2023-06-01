【プレミアリーグ第34節】(アンフィールド)リバプール 3-1(前半2-0)クリスタル・パレス<得点者>[リ]アレクサンデル・イサク(35分)、アンドリュー・ロバートソン(40分)、フロリアン・ビルツ(90分+6)[ク]ダニエル・ムニョス(71分)<警告>[リ]ドミニク・ショボスライ(90分)[ク]ダニエル・ムニョス(19分)、ディーン・ヘンダーソン(32分)、ボルナ・ソサ(90分+3)