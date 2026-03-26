プレミアリーグ 25/26の第34節 リバプールとクリスタルパレスの試合が、4月25日23:00にアンフィールドにて行われた。 リバプールはアレクサンデル・イサク（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ジャンフィリップ・マテタ（FW）、イスマイラ・サール（FW）らが先