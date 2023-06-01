プレミアリーグ 25/26の第34節 ウルバーハンプトンとトットナムの試合が、4月25日23:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。 ウルバーハンプトンはアダム・アームストロング（FW）、ロドリゴ・ゴメス（FW）、マテウス・マネ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはドミニク・ソランケ（FW）、シャビ・シモンズ（FW）、イブ・ビスマ（MF）らが先発