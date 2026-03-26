プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第5節 ルーベンとシャルルロワの試合が、4月25日23:00にキング・パワー＠デン・ドリーフ・スタディオンにて行われた。 ルーベンは大南 拓磨（DF）、ユセフ・マジズ（MF）、ソリー・カバ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはアントワン・コラッシン（MF）、アントワーヌ・ベル