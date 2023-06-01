◇インターリーグホワイトソックス5―4ナショナルズ（2026年4月24日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が24日（日本時間25日）、本拠でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で出場し、4回に2試合ぶりの中越え同点ソロを放った。11号は両リーグトップに並び、20打点はリーグ3位。前日に連続試合本塁打が「5」で止まったが、再出発の一打でシーズン68本ペースとした。0―1の4回1死。村上は「それまでが中途半端な