◇ナ・リーグドジャース4―6カブス（2026年4月24日ロサンゼルス）ドジャースの大谷は「1番・DH」で出場し、今季初の3三振を喫した。3試合連続無安打で、51打席連続ノーアーチはド軍移籍後最長となった。3回無死一、二塁の好機で空振り三振、5回は四球を選び12打席ぶりに出塁したが、7回の第4打席は左腕・ロリソンの外角スライダーを見逃し、ボール判定が自動投球判定（ABS）チャレンジでストライクに覆って三振となった。