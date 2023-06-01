◇ナ・リーグカブス6―４ドジャース（2026年4月24日ロサンゼルス）カブス・鈴木は無安打に終わり4試合連続本塁打は逃したが、守備でチームの逆転勝利に貢献した。3回に昨季チームメートだったタッカーの本塁打性の大飛球を右翼フェンスにぶつかりながら好捕。1点差に迫った直後の7回は、先頭・パヘスの右翼線への当たりを処理して素早く二塁手につなぎ、完璧な中継プレーで三塁を狙った打者走者を刺した。「スプリングト