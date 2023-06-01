◇ア・リーグエンゼルス3―6ロイヤルズ（2026年4月24日カンザスシティー）エンゼルスの菊池は5回5安打5失点で3敗目を喫した。「状態は非常に良かった」と立ち上がりから球威があり、3回までは無安打に封じた。だが4回に5安打を集められて5失点。「1巡目は真っすぐで押したが、2巡目も同じような感じでいってしまった。カーブとかをもっと挟めば良かったかな」と悔やんだ。前回登板で腕を少しだけ下げ、フォーム全体に