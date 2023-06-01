◇ア・リーグブルージェイズ6―8ガーディアンズ（2026年4月24日トロント）ブルージェイズ・岡本が4試合ぶりの一発を放った。3点を追う2回に外角速球を振り抜き「ちゃんと捉えることができた」と手応えを残した4号ソロは、今季最長の飛距離約131メートル。バックスクリーンの上にある観客席に当たった。ホワイトソックスの村上との“アベック弾”は3度目となった。黒が基調の「シティー・コネクト」ユニホームを着用し、9