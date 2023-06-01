現地４月24日に開催されたエールディビジ第31節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、フローニンヘンとホームで対戦。３−１で快勝を飾った。この試合で、CBの渡辺と共にCFでスタメン出場した上田が躍動する。まずは11分に先制して迎えた22分、PKのキッカーを務めると、鋭いキックをゴール左に決めて、２試合連続ゴールを挙げる。 さらに67分、ペナルティエリア手前で華麗なターンで相手をかわすと右足で