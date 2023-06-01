22日に発生した岩手県大槌町の山林火災は、いまだ鎮圧のめどが立っておらず、避難した人にも疲れが出ています。25日午後1時ごろの岩手県大槌町沢山地区です。真っ赤な火柱が上がり、黒っぽい煙が勢いよく立ち上っていました。激しい煙は別の地区でも…記者「大槌町吉里吉里の街中から少し離れた半島あたりで、きのうより激しく煙が上がっています」25日は1都5県の消防隊や自衛隊など、あわせて1400人が消火にあたりましたが、鎮圧