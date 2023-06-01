◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）阪神先発の村上は、さすがだなと思った。登板2試合連続となる初回失点で課題は残し、立ち上がりから4回まではピンチの連続。それでも得点圏に走者を背負ってから粘り強く、ボールを低めに集め、無四球。5回からの3イニングは3者凡退を続けて、終わってみれば7回1失点。1年間ローテーションを守れば必ず状態が良くない時はあるが、きちんと試合をつくり、これがベンチから