◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）この日もスコアボードに「0」を刻んだ。阪神・工藤は延長12回に6番手として登板。最後に投じた一球は157キロを計測するなど、持ち味を発揮した。「1点もやれないですけど、1点もやれないと考えずに、マウンドに行きました」緊迫する場面を任されても、冷静だった。先頭の二俣は低めの変化球で三ゴロに打ち取った。続く秋山に右前打を許すと、大盛には犠打を決められて