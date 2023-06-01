◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）あと一歩のところで、セ・リーグ最速記録更新となる監督通算100勝が手のひらからこぼれ落ちた。9回に追いつかれた負けに等しいドローに、藤川監督は悔しさを隠しきれない。会見を35秒で終了。先発の村上を「我慢しながらゲームをきっちりつくってくれましたからね」と評した以外は、報道陣の質問に「そうですね」と同調するにとどめた。最後に「また明日ですね」と短く言