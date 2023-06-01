◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）「タイガーススペシャル1DAYチケット」の当選者が、甲子園を訪れて観戦した。約350人の中から選ばれたのは、兵庫県・西宮市から訪れた由依さん（9）と壮真さん（8）ら4人家族。人数に応じて割引される設定で、総額85万円だった。甲子園では、この日の広島戦と5月3日の巨人戦の2試合において、1日1組限りのオリジナルプラン付き「タイガーススペシャル1DAYチケッ