◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）敵に傾きかけた勝利の流れを阪神・大山が呼び戻した。1点劣勢で迎えた初回1死満塁。絶好の好機で先発・ターノックの立ち上がりを捉えた。「同点にすることを考えて打席に入りました」。1ストライクから高めのスライダーをはじき返した一打は左翼への同点犠飛。これで連続試合打点を今季自己最長の4試合に伸ばした。6回先頭では中前打を放ち、同最長の8試合連続安打。頼