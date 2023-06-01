◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）プロ13年目の阪神・梅野が、25日の広島戦で今季初昇格し、即出場した。9回からマスクをかぶり、同期入団の守護神・岩崎とバッテリー。2死三塁からモンテロに同点打を許し、打っても延長10回1死で遊飛、同12回1死一、二塁のサヨナラ機で見逃し三振と2打数無安打ながら、「再出発かな」と自身の“初陣”に充実感を漂わせた。「この1試合をしっかり個人としてもスタートで