◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）阪神・森下が、ど根性ぶりを見せつけた。初回1死二塁からの打席。ターノックが投じた初球、146キロが左手首付近を直撃した。そのまま打席でうずくまり、球団トレーナーとともにベンチ裏に退いた。球場が騒然とする中、再びグラウンドに姿を現した背番号1は最後まで出場。8回先頭では右翼へ自身の連続試合安打を7試合に伸ばす二塁打を放った。「（8回は）先頭だったので