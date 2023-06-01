◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）何とか踏ん張って試合をつくった。阪神・村上は初回に先制点を献上するも、7回7安打1失点と粘投。「粘れたのは良かったかな」とうなずいた。4回までは毎イニング走者を背負いながらも、許した失点は初回の1点のみだった。今季は5試合に登板し、全てでクオリティースタート（6回以上、自責3以下）。試合前時点で広島戦は昨季から4連勝中で迎えた一戦でも黒星はつかず。「