◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）阪神は25日の広島戦に引き分け、藤川球児監督（45）の通算100勝は、またもお預けとなった。両リーグを通じて今季最長試合となった一戦。最後まで粘った打線で、光ったのは佐藤輝明内野手（27）だ。5打席目の9回に中前打、6打席目の延長12回には左前打、と終盤の強さを発揮。今季、5打席目以降は通算9打数7安打の打率・778と、驚異の集中力を発揮している。鋭い視線の先