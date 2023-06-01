◇セ・リーグ阪神2―2広島（2026年4月25日甲子園）阪神・小幡の価値ある押し出し四球だった。1―1の8回、2死満塁でカウント3―1から中崎のやや浮いたスライダーを見逃し、一時勝ち越しに成功した。9回に追いつかれ、引き分け。「厳しい試合。後半は自分たちを信じていたし自分もなんとかしたかった」6打席に立って5打数2安打1四球で1打点と結果を残したが「（2安打の）手応えとかは特にないです」と引き分けたことで喜び