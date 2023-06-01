タレントのマツコ・デラックスが２５日更新のＮｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）公式ＹｏｕＴｕｂｅに出演し、主宰する予定だった新番組が制作中止になったことを明らかにした。「マツコ・デラックスが主宰するオークション番組Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ『ブラックオークション〜禁断の入札から』２０２６年より世界独占配信予定だったが制作中止」と表示された中で、動画に出演したマツコは、「本当に申し訳ありません」と